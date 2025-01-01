8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Гавань Сиднея из Пенсхерста (Креморн) Стритон Артур

Aртикул 88612D Стритон Артур
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 77x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Гавань Сиднея из Пенсхерста (Креморн)" Стритон Артур по цене от 9070 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Гавань Сиднея из Пенсхерста (Креморн)" Стритон Артур можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стритон Артур

Пастораль в желтом и сером — цветное впечатление от ТемплстоуАмьен, ключ к западуСолнечный свет (резка по раскаленной дороге)Долина Соммы около КорбиЖелезнодорожная станция, Редферн«Прозрачная мощь пурпурного полудня»Точка, закатДух засухиАвстралия Феликс
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаНад вечным покоемБолото. ЖуравлиНа опушке соснового лесаФашист пролетелАрт природа
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Сидней

Сидней (Sydney)Сиднейский оперный театр (Sydney Opera House)Оперный театр в СиднееОперный театр №2Дом оперы в Сиднее (Opera House in Sydney)Сиднейский оперный театрСиднейский оперный театр (Sydney Opera House) №4Сиднейский оперный театр (Sydney Opera House) №2Сиднейский оперный театр (Sydney Opera House) №5
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Летний садГолый ребенок
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Грушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Еловый лес IКошки на пианино (Cats on a Piano)Дама с вееромРыжеволосая девушка в черных чулках
Смотреть все