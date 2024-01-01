Картины маслом Бельгия

Королевство Бельгия — государство в Западной Европе, где в столице Брюсселе находится один из важнейших политических центров — штаб-квартира Европейского Союза и один из самых известных памятников — статуя-фонтан писающего мальчика. Здесь очень разнообразная культурная жизнь, многонациональный состав населения. Здесь действовали фламандские примитивисты, здесь жил и творил Рубенс, Энсор, Пермеке, Спилларт, Унтербергер, Магритт. Здесь чудесная архитектура, представленная романским стилем и ар-нуво, главный творец которого Виктор Орта, дворцы и крепости. Здесь красивая природа, чудесные каналы. Купить картины маслом Бельгии вы можете в интернет-магазине Дас Арт.



