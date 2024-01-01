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Картины маслом Германия

Федеративная Республика Германия одно из самых ключевых государств в Европе. Это родина философов, композиторов, писателей, художников, научный и культурный центр, характеризующийся своим многообразием. Здесь множество и архитектурных памятников, старых и относительно современных, которые являются символами очень значимых событий, красивейших рек и озер, парков и заповедников. Народ очень любит пиво, сосисочки и обожает своих футболистов! Купить картину маслом Германии вы можете в интернет-магазине Дас Арт.

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