Картины маслом Испания

Королевство Испания расположено на юго-западе Европы, занимая Пиренейский полуостров, и на островах в Африке. Это страна жарких танцев с пышными юбками и кастаньетами, страстных жгучих мужчин, корриды, футбола, вкуснейших напитков и еды. В Испании царит этнокультурное многообразие, здесь находится огромное количество музеев с мировыми шедеврами искусства, поражающие образцы архитектуры. В Барселоне находится самый известный долгострой — Собор Святого Семейства Антонио Гауди, а по всей стране разбросано очень много религиозных святынь, да и просто красивых городов. Часть из них вы можете увидеть на картинах маслом Испании.

Здесь родился великие художники Сальвадор Дали, Эль Греко, Хуан Миро, Франсиско Гойя, Пабло Пикассо, а также знаменитый мореплаватель Христофор Колумб. Испанию на картинах маслом можно увидеть в работах Парета, Рубенса, Сарджента и других.







