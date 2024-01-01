Картины маслом Северное сияние

Это явление свечения наблюдается в основном в высоких широтах в обоих полушариях в зонах магнитных полюсов Земли и возникает в следствие взаимодействия верхних слоев атмосфер планет с заряженными частицами солнечного ветра.





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