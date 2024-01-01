Картины маслом Одуванчики

Золотоголовые одуваны — какие же они яркие, солнечные, теплые! В начале цветения они представляют собой желтые цветы, которые к периоду созревания превращаются превращаются в пушистые белые шары с семенами, на которые так интересно дуть! Растение широко распространено и его даже используют в качества сырья для производства лекарств, также для изготовления вина, меда, первых и вторых блюд, основ для напитков.

Помните, как у Брэдбери: «Вино из одуванчиков. Самые эти слова — точно лето на языке... … пойманное и закупоренное в бутылки лето».

Среди картин маслом с одуванчиками вы найдете удивительные по красоте изображения, особенно обратите внимание на кадры макро.