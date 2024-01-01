Плакаты Красота

Внешность человека ценится так же высоко, как и внутренний мир. Во все времена привлекал необычный разрез глаз, взгляд с поволокой, точеные носики, статные фигуры, что мы можем увидеть в живописи, скульптуре, литературе.

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