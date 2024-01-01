Мотивирующие (мотивационные) плакаты

"Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Словом можно продать, и предать, и купить, слово можно в разящий свинец перелить." В. Шефнер

В определенные моменты жизни каждый человек нуждается в позитиве, в поддержке, в дружеском «пинке». Для одних нужна помощь в решении рабочих вопросов, другой же никак не может сесть на диету, третий с трудом каждый день встает с кровати и долго ищет потерянную улыбку...

Абсолютная правда — слово лечит! Вовремя сказанное оно способно по-настоящему перевернуть жизнь человека. Но что же делать, если человек живет один? Купить мотивирующие плакаты для интерьера! Это очень яркие изображения, которые смогут зарядить вас на свершения и просто порадоваться! Никогда не сдавайся! Ты все сможешь! Твори! Люби! Верь! Мясо — вредно. Хотя последнее шутка и прекрасная выдумка И. Ильфа и Е. Петрова.

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