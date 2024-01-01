Постеры Индия

Одним из первых открыл для нас эту удивительную страну Афанасий Никитин, создавший в 15 веке литературное произведение «Хожение за три моря». Сегодня мы знаем о ней несоизмеримо больше и восхищаемся красотами этой восточной страны.

Это колыбель нескольких цивилизаций и родина буддизма, джайнизма, сикхизма, нескольких литературных памятников, поразительной архитектуры, национальной музыки, танцев и кинематографа, нетрадиционной оздоровительной медицины и натуральной косметики, которая славится по всему миру. И, конечно, знаменитого чая «со слоном».

Страна контрастов! Здесь соседствуют очень дорогие и очень бедные районы, витает запах денег и нищеты, приправленный острыми специями.

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