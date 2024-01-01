Постеры Япония

Страна Восходящего Солнца это не просто сакура, аниме и суши, это одна из самых развитых и древнейших держав мира. Здесь распространено несколько видов искусства, очень самобытный театр и кинематограф, архитектура, которую не спутаешь ни с одной другой в мире, а про традиционную кухню и говорить нечего. Это родина сумо, который считается национальным видом спорта.





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