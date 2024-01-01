Постеры Катание на роликах

Упоминание о ботинках с прикрепленными к ним колесиками для передвижения относится аж к 18 веку! Конечно, тогда конструкция была далека от совершенства, а современные роликовые коньки создаются нескольких видов для использования на фитнесе, занятий фрискейтом, слаломом, агрессивом, бегом, спортивных тренировок фигуристов и хоккеистов, а также для простого катания в удовольствие.

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