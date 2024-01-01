Железнодорожный транспорт один из самых романтических в мире. Все-таки что-то особенное есть в этих разливающихся по вагону ароматах курицы и яиц, во влажном белье, в звуках, в тесноте, в окутанных огоньками городах, которые встречаются на вашем пути.

С открытия железнодорожного сообщения в России прошло уже практически 200 лет и за это время у нас да и во всем мире произошли значительные изменения в конструкциях и скоростных характеристиках.

Вы найдете в нашем каталоге постеры «Поезда», среди которых есть прекрасные ретро фотографии, и современный вид, в том числе и метро, трамваи, скоростные экспрессы, товарники.