Постеры Акулы

Тун-тун-тун-тун! Вы уже слышите эту холодящую душу музыку из ужастика «Челюсти» и сознание рисует жутковатые картины? А ведь вероятность быть съеденным акулой в 30 раз меньше, чем получить удар молнией. Тем не менее эти зубастики вызывают священный трепет, хотя нападают на человека чаще всего по недоразумению.

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