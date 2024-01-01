Постеры Дельфины

Это млекопитающее отряда китообразных очень любимо человеком за его любознательность, ум и добродушное отношение к человеку. Они быстро плавают и часто сопровождают корабли, выпрыгивая из воды и радуя пассажиров. О длительной любви человека и дельфина говорят дошедшие до нас литературные произведения, жития, скульптуры. Образ этого животного был использован на древнегреческих монетах и керамике, геральдике, воплощается ныне в памятниках, фонтанах, в кинофильмах.

Кроме того, дельфинов используют в лечении детей с различными заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Также известно о специальных боевых дельфинах, которых учили обнаруживать мины и спасать моряков.

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