8 (495) 648-66-46

Картина Немцы прибывают Беллоуз Джордж Уэсли

Aртикул 405662D Беллоуз Джордж Уэсли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Немцы прибывают" Беллоуз Джордж Уэсли по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Немцы прибывают" Беллоуз Джордж Уэсли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллоуз Джордж Уэсли
Душевая кабина
Баррикада (1918) (The Barricade)
Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)
Бизнес-мужская баня
Нокаут
Прелиминарии
Весенний пейзаж
Эмма за фортепиано
Одиночество
Смотреть все
Тематика: Военные композиции
Баррикада (1918) (The Barricade)
Фашист пролетел
Битва Александра. Фрагмент
Смерть Германика (1627)
Поединок
Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)
Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)
Армия принимает присягу на верность императору после распределения орлов, 5 декабря 1804 года (1810) (The Army takes an Oath to the Emperor after the Distribution of Eagles, 5 December 1804)
Послы дожа Зиани хотят заключить мир с Александром III (1590-1592)
Смотреть все
Жанры: Батальный
Ужасы войны (The Horrors of War)
Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Удар Засадного полка (Beat Ambush Regiment)
Взлет космического корабля
Бой за Багратионовы флеши (Fight for Flash Bagration)
Куликовская битва (Battle of Kulikov)
Синопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)
С пакетом (With the Service)
Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все
Стиль: Реализм
Стволы деревьев березы
Пионы
Парусник (Sailing ship) №2
Девушка с цветами (Girl with flowers)
Неаполитанский залив
Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)
Зимний вечер (Winter Evening)
Сакура
Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все
Век: 20-й век
Лежащая обнаженная №9
Обнаженная у воды.
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле
Обнаженная №28
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Женщина
Египтянка
Смотреть все
Национальность: Американская
Пионы (Peonies) №5
Дом у озера (The Lake house)
Голый ребенок
Мона Лиза (1978)
Композиция (Composition) №106
Сад (Garden) №8
Италия (Italy) №2
Вид на побережье №2
Рождество (Christmas)
Смотреть все
Графика: Рисунок
Обнаженная №28
Ню
Композиция №62
Рисунок двух профилей одной непрерывной линией
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Композиция №61
Девушка на пляже №4
Цветок мака
4 огненные девушки
Смотреть все