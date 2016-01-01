8 (495) 648-66-46

Картина Запуск Беллоуз Джордж Уэсли

Aртикул 405736D Беллоуз Джордж Уэсли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Запуск" Беллоуз Джордж Уэсли по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Запуск" Беллоуз Джордж Уэсли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллоуз Джордж Уэсли
Душевая кабина
Баррикада (1918) (The Barricade)
Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)
Бизнес-мужская баня
Нокаут
Весенний пейзаж
Прелиминарии
Эмма за фортепиано
Одиночество
Смотреть все
Тематика: Быт и жизнь людей
Купальщицы (1884-1887)
Летний сад
Смерть Марата II
Даная (Эгина)
Девочки вышивают
Смерть Абрадатаса
Опять двойка
Перепись в Вифлееме
Морской порт с посадки царицы Савской ( Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba)
Смотреть все
Тематика: Лодки
Плывем по облакам
Буря на море (Storm at sea)
Разноцветные лодки на морском берегу
Лодки на фоне домов
Венеция (Venice) №17
Девятый вал
Пейзаж №42
Парусник на берегу (Sailing on the coast)
Набережная Невы (Embankment of the Neva)
Смотреть все
Тематика: Набережные
Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)
Красочные традиционные французские дома в Колмар
Деревня у озера
Вид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)
Ноябрь в Париже
Набережная
Яркий приморский пейзаж
На террасе
Набережная Конти
Смотреть все
Век: 20-й век
Лежащая обнаженная №9
Обнаженная у воды.
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле №3
Обнаженная №28
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Женщина
Египтянка
Смотреть все
Национальность: Американская
Пионы (Peonies) №5
Дом у озера (The Lake house)
Голый ребенок
Мона Лиза (1978)
Композиция (Composition) №106
Сад (Garden) №8
Вид на побережье №2
Италия (Italy) №2
Рождество (Christmas)
Смотреть все
Жанры: Сюжетный
Марс и Венера
Зажигая кальян
Первая дуэль
Танец
Душевая кабина
Триумф Венеции
Смерть Абрадатаса
Клиент
Долгожданная встреча
Смотреть все