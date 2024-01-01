Картина Монгольский Цам Религиозная Церемония Рерих Николай Константинович

Стандартный срок изготовления для плакатов, постеров на подрамнике — 2 рабочих дня, экспресс-изготовление
от 2 до 24 часов в будни.
Стандартный срок изготовления постеров в раме, картин маслом на холсте — 3-4 рабочих дня,
экспресс-изготовление 1-2 рабочих дня.
Точный срок изготовления будет зафиксирован в момент согласования параметров заказа с менеджером. Всегда
стараемся идти навстречу запросам клиентов.
Срок изготовления мелкооптовых и оптовых заказов рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально.