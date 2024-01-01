8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Рахат Лир Эдвард

Aртикул 400849D Лир Эдвард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 74.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Рахат" Лир Эдвард по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Рахат" Лир Эдвард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лир Эдвард

Гора Афон и монастырь СтавроникетесМертвое море, 16 и 17 апреля 1858 г.СервараЛаскаГомбо, ПизаВенеция, Дворец ДожейЛьвица, 3 октября 1844 г.Иерусалим с Масличной горыКатания и Этна
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуВенеция на закате (1873)Лодки на фоне домовЯлик (The Skiff)Венеция (Venice) №17Набережная Невы (Embankment of the Neva)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемИталия №3Пожар в Лондоне (1826)
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Буря на море (Storm at sea)Пейзаж №3Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все