8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Клубника в чашке (Strawberries in a cup) Боннар Пьер

Aртикул 62809A Боннар Пьер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x23.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Клубника в чашке (Strawberries in a cup)" Боннар Пьер .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Клубника в чашке (Strawberries in a cup)" Боннар Пьер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Боннар Пьер

Накрытый стол в саду (Table Set in a Garden)Лазурный берег (La Cote d'Azur)Черный пес (Black dog)Ванная (La salle de bain)Жадность (La Convoitise)Ривьера (The Riviera)Терраса Грасс (La Terrasse de Grasse)Мастерская в Мимозе (L'atelier au Mimosa)Мимоза (Mimosa)
Смотреть все

Тематика: Клубника

Натюрморт с клубникой и маками (Still life with strawberries and poppy)Спелая клубника в лукошкеЯркий красочный коллаж с разноцветной земляникой в квадратахНатюрморт с клубникой в тарелкеПолосатый тунец и цветение клубники (1832-1833) (Skipjack Tuna (Katsuo) with blooms of Strawberry geranium, with inscription)Натюрморт с клубникойНатюрморт с фруктами и шампанскимКлубника №5Клубника (Strawberry) №2
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Пионы №266Лимоны (Lemons)Фрукты на столеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фоне
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Летний сад
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Итальянский дворикВ голубом простореПомощь другуГерника (цветной вариант)Мэрилин Монро на красном фоне
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелЛетний садГолубые танцовщицыАбстрактный лес - вид 2Первая дуэльАбстракция в лесуДевушка на пляже №4
Смотреть все