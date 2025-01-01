8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Музыка и поэзия (The Music of Poetry) Прюдон Пьер Поль

Aртикул 62877D Прюдон Пьер Поль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x41.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Музыка и поэзия (The Music of Poetry)" Прюдон Пьер Поль .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Музыка и поэзия (The Music of Poetry)" Прюдон Пьер Поль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПир богов (1514-1529)Прометей прикованныйПоверженный демон (Fallen demon)Пейзаж с падением ИкараСмертные грехи (Mortal sins)
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Ню

Ванна (Le bain)ВаннаДанаяТуалет (1888)Вакх и АриаднаАлтарь ДионисаКупальщицыКупальщицы №20Нимфы на рассвете
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Золотая осеньМосковский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожь
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстрактный лес - вид 2Абстракция в лесуПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Мифологический

Три богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Прометей прикованныйМечта человеческой жизниЖемчужина
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)4 огненные девушки
Смотреть все