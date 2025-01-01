8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Интерьер фермы Дюпре Жюль

Aртикул 421782D Дюпре Жюль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Интерьер фермы" Дюпре Жюль по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Интерьер фермы" Дюпре Жюль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дюпре Жюль

Старый ДубСкотный двор с уткамиПосмотреть в Плимут ПортПейзаж со скотом в ЛимузенеКоровы пересекают ФордНормандский пейзажПосмотреть в АнглииБанки Соммы, Пикардия (Банки Соммы, Пикардия)Посмотреть в Нормандии
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Тематика: Интерьер

Гостиная с роялем и каминомКрасный диван в белой комнатеВид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраСпальня Ван Гога в АрлеРоскошный белый интерьер комнаты в стиле арт-деко с большим окном и телескопомПотолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелейЖенщина у окнаАлиса в студии Шиннекок (В студии)Спальня принца Мориса
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Всё в прошломДевочки вышиваютБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Красная комната (The Red Room)Красная студия (The Red Studio)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаМаленькая девочка в голубом кресле Ваза на столе возле окнаИнтерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Дворец Каттанео Адорно (1622)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все