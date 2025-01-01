8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Остров Брехат Пепло Сэмюэл

Aртикул 430850D Пепло Сэмюэл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Остров Брехат" Пепло Сэмюэл .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Остров Брехат" Пепло Сэмюэл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Пепло Сэмюэл

Черная БутылкаНатюрморт №27Розовые розы, китайская вазаНатюрморт: яблоки и баночкаНатюрморт №28Натюрморт с дынейЛодки на РоянИона Пейзаж: СкалыНатюрморт с грушами и рюмкой
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесДерево (Tree) №2Абстрактный лес - вид 2Островок в озереАбстракция в лесу
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Девушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомИрисыПшеничное поле с кипарисами v.2Черный парусник в стиле Ван ГогаПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Розы и пионы
Смотреть все

Стиль: Ар-деко

Золотое деревоСтильный плакат в стиле арт-деко на тему вечера в ресторане с дегустацией винИллюстрация в стиле арт-деко с красивой девушкой, одетой по моде 1920-х годов, на улице старинного городкаЧёрно-белая иллюстрация с красивыми силуэтами мужчины и женщины в квадратной рамеСилуэт красивой влюблённой пары в декорированной рамке в форме сердца - композиция в стиле арт-декоЯркая иллюстрация солнца с расходящимися лучами на голубом фонеЧерная БутылкаНатюрморт №27Динамичный плакат в стиле арт-деко с танцевальной парой и девушкой на геометрическом фоне
Смотреть все