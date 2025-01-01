8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Час комендантского часа Райдер Альберт Пинкхем

Aртикул 421448D Райдер Альберт Пинкхем
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Час комендантского часа" Райдер Альберт Пинкхем .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Час комендантского часа" Райдер Альберт Пинкхем можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Райдер Альберт Пинкхем

Красная короваМакбет и ведьмыТуманный лунный светТрудящиеся моряПарусный спорт при лунном светеРыбацкая хижинаМальчик за рулем вагонаРека №18Пейзаж №82
Смотреть все

Тематика: Текстурные

Красная текстураМоре и пляжСолнечная композицияКомпозиция (Composition) №259Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеАрт текстураИмодилайнЯркая композиция динамичных мазков - оранжевый закат над моремОчертания набережной
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоПлывем по облакамЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадрат
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение ЕвропыПариж №2
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Рожь
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все