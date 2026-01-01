8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Иллюстрация к Р.С. Сёртис »,« Jorrocks's Jaunts and Jollities »:« Мистер Сюрприз Джоррокса «Увидеть парижское усердие», «Мой Vig, вот шоу Уомбуэлл« Дикий зверь »» Олкен Генри

Aртикул 430059D Олкен Генри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Иллюстрация к Р.С. Сёртис »,« Jorrocks's Jaunts and Jollities »:« Мистер Сюрприз Джоррокса «Увидеть парижское усердие», «Мой Vig, вот шоу Уомбуэлл« Дикий зверь »»" Олкен Генри .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Иллюстрация к Р.С. Сёртис »,« Jorrocks's Jaunts and Jollities »:« Мистер Сюрприз Джоррокса «Увидеть парижское усердие», «Мой Vig, вот шоу Уомбуэлл« Дикий зверь »»" Олкен Генри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Олкен Генри

Стрельба по дикой уткеОхота на лис: Утка стрельбаЛошадь и собака«Лом», № 39: конные гусарыРыцарь, падающий с его лошади на наклон сквайра«Национальный спорт Великобритании», 1821: OwlingРыцарь в доспехах, стоящий у пернатого коняДва солдата кавалерийской части с лошадьми и конюхами
Смотреть все

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Париж №2Мост под дождемМечта человеческой жизниМоскваКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Кареты и повозки

Коляска на скачках (1869)Тройка («Ученики мастеровые везут воду»)Тройка зимой (Three winter)Масленица (Shrovetide)Обоз в степи (Carts in the wilderness)Околица (Outskirts of a village)Зима (Winter) №4Конный экипаж (1908)Мужчина стоит рядом с лошадью с телегой
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Красный велосипед на европейской улочкеИтальянская улочка №18Двое под зонтомМосква №11Цветочный рынокХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Уютная узкая улочка с летними кафе в Старом городе Барселоны
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все