8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Крестьянские дети Маковский Владимир

Aртикул 17012D Маковский Владимир
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Крестьянские дети" Маковский Владимир .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Крестьянские дети" Маковский Владимир можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Маковский Владимир

Не пущуРыбачкиПастушкиМолебен на Пасху (Prayer for Easter)В сельской школеЯрмарка в ПолтавеНет, неслыханный грешникЯ скорее тресну, чем допущу до этогоГоре нам, сиротам бедным
Смотреть все

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньМартВсё в прошломПейзаж ПолесьяДубовая роща (Oak grove)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Зимний пейзаж (Winter landscape) №12
Смотреть все

Тематика: Дети

Купание красного коняОпять двойкаМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиВидение отроку ВарфоломеюДевочки вышиваютТройка («Ученики мастеровые везут воду»)Девочка плывёт на ките по звёздному небу и ловит яркую звезду
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все