8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Голландская деревня у воды на закате

Aртикул 54117D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 59.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Голландская деревня у воды на закате"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Голландская деревня у воды на закате" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньМартВсё в прошломПейзаж ПолесьяДубовая роща (Oak grove)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Зимний пейзаж (Winter landscape) №12
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньПирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемЧерные кувшинкиВесна - большая водаОстровок в озереОзеро Комо в Италии
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаАфриканский пейзаж на закатеДевятый вал (с цветокоррекцией)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Голландия

Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)Голландский пейзаж (A Dutch Town Scene)Люди на голландской улице (Figures in a Dutch Street)Руины замка Бредерод (The Ruins of Brederode Castle)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Городской пейзаж (The urban landscape)Голландия (Holland) №6Рынок и ратуша в Харлеме (The Market Place and Town Hall, Haarlem)Голландия
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмами
Смотреть все