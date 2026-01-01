8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина "Переход Суворова через Альпы" Сурикова

Aртикул 16543D Суриков Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • Картина "Переход Суворова через Альпы" - ощущение величия и масштабности эпического момента истории

    Эта картина была написана в 1899 году и посвящена знаменитому событию в истории России - переходу русской армии через Альпы в 1799 году. На картине изображены солдаты русской армии, возглавляемой генералом Александром Суворовым, во время их трудного пути через горы. Суриков изобразил солдат в их истощенном состоянии, но при этом подчеркнул их силу и выносливость. Одной из ключевых особенностей этой картины является ее детализация. Суриков внимательно проработал каждую деталь, отражая реалистичность сцены. Отдельные элементы, такие как снег, горы и деревья, изображены с невероятной точностью. Кроме того, художник умело передал эмоции и выражение лиц солдат, добавляя глубину и реалистичность картины.

    Однако, историческая точность картины вызывает некоторые споры. Некоторые исследователи указывают на то, что Суриков изменил некоторые детали, чтобы усилить эффект и драматичность сцены. Например, он изобразил горы выше, чем они на самом деле были, чтобы подчеркнуть трудность задания перед русской армией. Картина "Переход Суворова через Альпы" имеет не только художественное значение, но и историческое. Это событие стало символом русского подвига и показало мощь и выносливость русской армии. Картина стала популярной не только в России, но и за ее пределами, привлекая внимание как любителей искусства, так и историков.

    В заключение, картина "Переход Суворова через Альпы" является памятным произведением русского художника Василия Сурикова, которая передает величие и эпический масштаб исторического события. Это произведение искусства продолжает вдохновлять и восхищать людей своей красотой и глубиной.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Переход Суворова через Альпы в 1799 году" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Переход Суворова через Альпы в 1799 году" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

