8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Внутренний вид Алексеевской церкви Чудова монастыря в Московском Кремле (Inside view of the church Alexis Chudov monastery in the Moscow Kremlin) Шухвостов Степан

Aртикул 64410C Шухвостов Степан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x26.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Внутренний вид Алексеевской церкви Чудова монастыря в Московском Кремле (Inside view of the church Alexis Chudov monastery in the Moscow Kremlin)" Шухвостов Степан .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Внутренний вид Алексеевской церкви Чудова монастыря в Московском Кремле (Inside view of the church Alexis Chudov monastery in the Moscow Kremlin)" Шухвостов Степан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Композиция в интерьере

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаЯгуар, чёрная пантераВ комнатах (The rooms)В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Человек держащий стакан и старуха с трубкой (A Man holding a Glass and an Old Woman lighting a Pipe)Бал. УжинПроцедурный кабинет (Treatment room)
Смотреть все

Тематика: Церкви

Московский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Над вечным покоемСоловкиТоржок (Torgok)Основание Москвы (The base of Moscow)Небесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Пейзаж с церковьюСтарорусский город (Old Russian town)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаСпальня Ван Гога в АрлеВаза на столе возле окнаВ комнатах (The rooms)Маленькая девочка в голубом кресле В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Спальня принца Мориса
Смотреть все