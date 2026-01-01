8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Морской пейзаж, доставка при лунном свете Моне Клод

Aртикул 16002D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Морской пейзаж, доставка при лунном свете" Моне Клод .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Морской пейзаж, доставка при лунном свете" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Черные кувшинкиЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниСадовая дорожкаГлициния (с цветокоррекцией)Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Кусты роз в саду в МонжеронеЛилииАфриканская лилия
Смотреть все

Тематика: Море

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валМоре и пляжБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Среди волн
Смотреть все

Тематика: Парусники

Парусник (Sailing ship) №2Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаПейзаж №3Спокойное мореМорской пейзаж возле Ле-Сент-Мари-де-ла-МерНадвигающаяся буря (1899)Парусники яркие №362Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Звёздная ночьРождество (Christmas)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Ночной город (Night city) №3Лунная ночь на ДнепреКот на крыше (Cat on the roof)Ночной город №35Ночной Париж №5
Смотреть все

Тематика: Море ночью

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреЛунная ночьЛунный светЗвездная ночьВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)Генуэзские башни на Черном море (1895 г.)Лунный свет (1899)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2Итальянский дворикГолый ребенок Голубые танцовщицыМаковое поле в Тоскане №2Итальянский парк
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний садЧерные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)
Смотреть все