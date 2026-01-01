Картина Царевна-Лебедь Врубель Михаил

Aртикул 16476D Врубель Михаил
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x31.2 см

  • Загадочная и величественная картина "Царевна-лебедь" художника Михаила Врубеля - одна из самых известных и значимых работ в истории русского искусства. Эта картина, написанная в 1900 году, вобрала в себя все творческое мастерство и глубокую философию, которые присущи творчеству Врубеля. "Царевна-лебедь" - это изображение женской фигуры с птичьей головой и крыльями, которая предстает перед нами в полете. Картина воплощает в себе древнерусскую легенду о прекрасной царевне, превращенной в лебедя злой ведьмой. Врубель смело поднялся над традиционным изображением сказочной героини и создал необычное и фантастическое образ в сочетании с реалистическими элементами.

    Особенностью картины является ее яркая цветовая гамма и детализация. Врубель использовал яркие и насыщенные краски, которые создают эффект полета и легкости. В каждой детали картины можно увидеть тщательно проработанные перья, мягкие линии и изысканные формы. Все это придает образу царевны-лебедя особую красоту и магию.

    Но за красотой картины скрывается глубокий философский смысл. Царевна-лебедь является символом вечной женственности, свободы и духовного прозрения. Врубель хотел показать, что истинная красота находится внутри каждого человека, и только осознавая свою внутреннюю сущность, мы можем достичь духовного совершенства. Картина "Царевна-лебедь" призывает нас проникнуться глубокими чувствами и задуматься над своим собственным пути к просветлению. Влияние картины "Царевна-лебедь" на искусство было огромным. Ее уникальный стиль и философия вдохновили многих художников и стали неотъемлемой частью русского символизма. Врубель смог создать произведение искусства, которое до сих пор остается актуальным и восхищает своей красотой и глубиной.

    Картина "Царевна-лебедь" Михаила Врубеля - это воплощение магии и прекрасного. Она не только является произведением искусства, но и символом вечности и духовности. Каждый, кто увидит эту картину, несомненно, ощутит в себе волшебство и величие русского искусства.

Вам может понравится

Художник: Врубель Михаил

Сирень №5ЖемчужинаПоверженный демон (Fallen demon)Автопортрет с жемчужной раковиной
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Незнакомка (Неизвестная)
Смотреть все

Тематика: Лебеди

В голубом простореДва лебедя на закатеЛетнее утроМаскарадПрекрасный белый лебедь с распахнутыми крыльямиГруппа IX, SUW, Лебедь, № 1 (1915 г.)спящийЛебеди (Swans) №6Почта из-за океана
Смотреть все

Стиль: Символизм

Купание красного коняСирень №5Поверженный демон (Fallen demon)Вилла у моряВозвращение домой (Homecoming)Остров жизни (The island of life)Офелия среди цветов (Ophelia among the Flowers)Композиция из цветов без вазы (Composition Flowers without a Vase)Авантюрист
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Венецианские любовникиАдель Блох-Бауэр IIМэрилин Монро на красном фонеДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все