8 (495) 648-66-46

Картина Пастушка трубит к пастуху Буше Франсуа

Aртикул 17845C Буше Франсуа
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Пастушка трубит к пастуху" Буше Франсуа по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Пастушка трубит к пастуху" Буше Франсуа можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Буше Франсуа
Триумф Венеры (1740)
Ловцы птиц (1748)
Юпитер в обличии Дианы и нимфы Каллисто (1759)
Пастух и пастушка (1760)
Триумф Венеры (1745)
Диана отдыхающая после купания (Diana resting after swimming)
Аллегория музыки (Allegory of Music)
Пейзаж в окрестностях Бове ( Landscape Near Beauvais)
Пейзаж с водяной мельницей (1740)
Смотреть все
Тематика: Мужчина и женщина
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Танец (Dance)
Смерть Марата II
Объятия
Марс и Венера
Романтика Лондона
Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Двое под зонтом в Лондоне
Двое под зонтом
Смотреть все
Тематика: Игра на инструментах
Игра на гитаре
Джаз бэнд
Концерт флейты (Flute concerto)
Аллегория музыки (Allegory of Music)
Любовь (Love)
Джаз бэнд
Танцующая кошка (Dancing cat)
Веселая семья
Урок музыки
Смотреть все
Век: 18-й век
Ночной кошмар (The Nightmare)
Марс и Венера
Амур и Психея
Сатана и смерть с грехом (1799-1800) (Satan and Death with Sin Intervening)
Закат
Предсмертные звуки (The sounds, followed by death)
Триумф Венеции
Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)
Триумф Венеры (1740)
Смотреть все
Национальность: Французская
Обнаженная у воды.
Лежащая обнаженная
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Спящие
После бани
Обнаженная в кресле
Обнаженная
Египтянка
Обнаженная в кресле
Смотреть все
Графика: Рисунок
Обнаженная
Ню
Рисунок двух профилей одной непрерывной линией
Композиция
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Композиция
Девушка на пляже
Цветок мака
4 огненные девушки
Смотреть все
Стиль: Рококо
Триумф Венеры (1740)
Ловцы птиц (1748)
Юпитер в обличии Дианы и нимфы Каллисто (1759)
Пастух и пастушка (1760)
Флоринда
Триумф Венеры (1745)
Возлюбленное дитя (1790)
Смерть кардинала Бофорта (1787) (Death of Cardinal Beaufort)
Пастушка (1750-1752)
Смотреть все