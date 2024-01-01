8 (495) 648-66-46

Картина Церковь Рождества Богородицы в Москве. Кандинский Василий

Aртикул 58646C Кандинский Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x23.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Церковь Рождества Богородицы в Москве." Кандинский Василий по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Церковь Рождества Богородицы в Москве." Кандинский Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кандинский Василий

Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Картина с тремя пятнами (Painting with three spots)Вид Мурнау (View of Murnau)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3Я не дурак ( I'm No Fool)Композиция (Composition) №25Восточный (Oriental)Впечатление (Impressions)
Смотреть все

Тематика: Москва

Москва (Moscow) №10Московский дворикРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Москва (Moscow) №83Москва (Moscow) №31Москва (Moscow) №68Красная площадь (Red Square)Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Москва (Moscow) №19
Смотреть все

Тематика: Церкви

Московский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Церковь в Варанжевиле, серая погода (1882) (с цветокоррекцией)Над вечным покоемСердце России (Heart of Russia)Основание Москвы (The base of Moscow)Торжок (Torgok)Небесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Старорусский город (Old Russian town)
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Русская

Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)КупальщицыМосква (Moscow) №10Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Сирень (Iilac) №15Утро в сосновом лесуДевушка с цветами (Girl with flowers)Московский дворикЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все