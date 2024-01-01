8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Тюльпаны Перроке (1916) Анри Манген

Aртикул 83432B Анри Манген
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x26.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Тюльпаны Перроке (1916)" Анри Манген по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Тюльпаны Перроке (1916)" Анри Манген можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анри Манген

Вю-сюр-ла-Понш, Сен-Тропе (1904 г.)Осенний пейзаж в окрестностях Сен-Тропе (1922 г.)ДормёзРозовая сорочка, Анита (1918)Одетта в красном тюрбане (1947)Ле Лак де Багатель, Булонский лес (1909 г.)Жанна. Ну аллонже (1931)Л'Одалиска, Гренуйетт (1922)Су-буа а-ля Мутт, Сен-Тропе (1921)
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Макро одуванчикПионы (Peonies) №10Нежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоАрт цветы №6Образ девушки в цветахХлопокПтицы в цветахЛетние цветы
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Lilac) №2Пионы №19Пионы (Peonies) №8Пионы в вазе №11Пионы №266Пионы №15
Смотреть все

Тематика: Тюльпаны

Тюльпаны кремового цветаПоле тюльпанов №2Тюльпаны (Tulips) №15ТюльпанТюльпаны (Tulips) №8Красные тюльпаны на фоне мостаТюльпаны (tulips) №16Амстердам (Amsterdam) №19Тюльпаны (Tulips) №11
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Iilac) №13Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Lilac) №2Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Фовизм

Девушка за столомПейзаж №24Семейный портретПейзаж со стогом сенаВаза с цветамиДевушки в магазинеДевушки в садуДама на пляжеЦветы в фарфоровой вазе
Смотреть все