8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Отдых на пути в Египет Тьеполо Джованни Доменико

Aртикул 89206D Тьеполо Джованни Доменико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Отдых на пути в Египет" Тьеполо Джованни Доменико .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Отдых на пути в Египет" Тьеполо Джованни Доменико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тьеполо Джованни Доменико

Сретение Господне во храмеНовый СветРассказчикШарлатанТанец в деревнеЖертвоприношение ИсаакаМенуэтТриумф ПульчинеллыХристос и женщина, взятая в прелюбодеянии
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокРуфь и ВоозПогребение АталыНаброски головы Саскии и других (1636)Пигмалион (Pygmalion et Galatee)Гера приказывает Аргусу стеречь ИоСидящая фигура, трое мужчин в группе, коленопреклоненная женщина сзади, коленопреклоненная женщина сзади (из альбома для рисования)Ослепление Самсона (1636)
Смотреть все

Тематика: Отдых

Всё в прошломБахчисарайский фонтанРозы №17ПраздникЛеда и Лебедь Летний отдых на поляне Журавли летятДевушка на шезлонгеПапа с двумя дочками разрисовывают друг друг красками
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонАнгелы (Angels)ИскусствоДва маленьких ангела Кот-ангел
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Бивак (1709-1710)Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все