8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride) Дюшан Марсель

Aртикул 62131C Дюшан Марсель
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)" Дюшан Марсель по цене от 8410 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)" Дюшан Марсель можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дюшан Марсель

Пейзаж (Landscape) №13
Смотреть все

Тематика: Геометрические

Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадратОптическая иллюзия пульсирующего движения в круге из рядов волнистых линий чёрного и белого цветаЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Номер 7 (Number 7)Натюрморт (Still Life)Проун 19 (Proun 19D)Яркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейСпираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницы
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияАбстракция бирюзово-золотаяКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Бирюзовый лесЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Арт текстура
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийГерника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Студия (The Studio) №2Устрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмЖивописец и Модель (Painter and Model)Кот и рыбки (Cat and fish)Атлантида (Atlantis)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все