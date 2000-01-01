8 (495) 648-66-46

Картина маслом Закат Коро Камиль

Aртикул 405285D Коро Камиль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Закат" Коро Камиль по цене от 6280 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Закат" Коро Камиль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Коро Камиль
Повозка едет в город
Город Аврай
Агарь в пустыне
Домик рыбака
Одиночество. Воспоминание о Вигене, Лимузен
Сена Пейзаж близ Шату
Вакханка у моря
Сувенир из Тосканы
Порыв ветра
Смотреть все
Тематика: Закаты
Венеция на закате
Африканский пейзаж на закате
Закат на море
Закат
Поля лаванды в провинции Прованс на закате
Руки влюблённых показывают сердце на фоне красивого золотого заката
Силуэт влюблённой пары на фоне красивого заката
Поля лаванды в провинции Прованс на закате
Лес вечером (Wood in the evening)
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная
Купальщица
Спящие
Летом
Обнаженная
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Смотреть все
Национальность: Французская
Обнаженная у воды.
Лежащая обнаженная
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Спящие
После бани
Обнаженная в кресле
Обнаженная
Египтянка
Обнаженная в кресле
Смотреть все
Графика: Рисунок
Обнаженная
Ню
Рисунок двух профилей одной непрерывной линией
Композиция
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Композиция
Девушка на пляже
Цветок мака
4 огненные девушки
Смотреть все