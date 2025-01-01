8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Спящая девушка (Sleeping girl) Пикассо Пабло

Aртикул 62500D Пикассо Пабло
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Спящая девушка (Sleeping girl)" Пикассо Пабло по цене от 8460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Спящая девушка (Sleeping girl)" Пикассо Пабло можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Пикассо Пабло

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Живописец и Модель (Painter and Model)Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)Ночь Ловя рыбу в Антибе (Night Fishing at Antibes)Putto, собирающий Виноград (Putto gathering Grapes)
Смотреть все

Тематика: Арт люди

ОбъятияМэрилин Монро в стиле УорхолаДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18ДжокерКомпозиция (Composition) №51Девушка-весна (Spring girl)Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Майкл Джордан
Смотреть все

Стиль: Авангард

Над городомДень рождения (Birthday)Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Черный квадратКотятаЗа туалетом. АвтопортретМоскваЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Пшеничное поле в летний день (A Wheatfield on a Summer's Afternoon)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомГерника (цветной вариант)
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Обнаженная женщина Три музыканта (Three Musicians)Агнец Божий (1639)Студия (The Studio) №2Живописец и Модель (Painter and Model)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Три музыканта (Three Musicians)
Смотреть все