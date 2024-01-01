8 (495) 648-66-46

Картина маслом Часы простоя Чейз Уильям

Aртикул 400536D Чейз Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Часы простоя" Чейз Уильям по цене от 6300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Часы простоя" Чейз Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Чейз Уильям

На морском побережьеАлиса в студии Шиннекок (В студии)Серый деньДружественный звонокБольшая медная чашаХолмыНатюрморт №17Поле №20Флоренция
Смотреть все

Тематика: Отдых

Бахчисарайский фонтанЛеда и Лебедь Розы №17ПраздникДевушка на шезлонгеВсё в прошломМяч №5СиестаНа пляже №8
Смотреть все

Тематика: Холмы

Вечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)Французский прованс (French Provence) №2Дом у моряСолнечный день (Sunny Day) №2Отдых (Recreation)Прованс (Provence)Свинопас (The Swineherd)Холмы на закатеПесочные часы
Смотреть все

Тематика: Побережье

Озеро Комо в ИталииЯркий приморский пейзажЮжные уступы, АпплдорНа морском побережьеБольшие облакаРазрушенная башня (сцена на Средиземноморском побережье с башней)Рыбацкие лодки на пляже Ле-Сент-Мари-де-ла-МерЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Рыба в воде
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Маковое поле в Тоскане №2
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Голый ребенок Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Помощь другу Мона Лиза (1978)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все