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Картина маслом Исследование обнаженной мужской фигуры (для “мученичества святого Виталиса”, Милан, Пинакотека Ди Брера) Бароччи Федерико

Aртикул 406005D Бароччи Федерико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Исследование обнаженной мужской фигуры (для “мученичества святого Виталиса”, Милан, Пинакотека Ди Брера)" Бароччи Федерико по цене от 6340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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