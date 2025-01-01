8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Натюрморт с фруктами и цветами (Still Life with Fruit and Flowers) Андрие Пьер

Aртикул 62775B Андрие Пьер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Натюрморт с фруктами и цветами (Still Life with Fruit and Flowers)" Андрие Пьер по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Натюрморт с фруктами и цветами (Still Life with Fruit and Flowers)" Андрие Пьер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Пионы в вазе №11Сирень (Lilac) №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеПионы (Peonies) №8Пионы №15Букет пионов с размытым фоном
Смотреть все

Тематика: Виноград

Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Итальянский обед с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномНатюрморт с гранатом, виноградом и дыней (1844 г.)Виноградник в Италии №2Виноградник в Италии №8Натюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойВиноградная лоза страдает ... серная лоза из Croquis d'Été, опубликованная в Le Charivari, 12 августа 1857 г.Черная Бутылка
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Пионы №266Лимоны (Lemons)Фрукты на столеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фоне
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомИрисыПшеничное поле с кипарисами v.2Черный парусник в стиле Ван ГогаПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Розы и пионы
Смотреть все