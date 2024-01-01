8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Рассвет №6 Фантен-Латур Анри

Aртикул 410681D Фантен-Латур Анри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Рассвет №6" Фантен-Латур Анри по цене от 7330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Рассвет №6" Фантен-Латур Анри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фантен-Латур Анри

Корзина с розами (A Basket of Roses)Астры и фрукты на столе Натюрморт с графином, цветами и фруктами Цветы в вазе (Flowers in a vase) №20Натюрморт с анютиными глазками Гвоздики без вазы Натюрморт со стеклянным кувшином, фруктами и цветамиНатюрморт с розами и фруктами Анютины глазки
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДевушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Восходы и рассветы

Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВосход Солнца над озеромРассвет на океане (Sunrise on the ocean)Двое мужчин на берегу моря на восходе луны (Two men by the sea at moonrise)Рассвет (Sunrise)Невероятный рассвет над водопадом Годафосс - одним из самых известных водопадов ИсландииРассвет на мореРассвет над горамиЗолотой восход солнца над Гранд-Каньоном (США, штат Аризона)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садАбстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Смерть Абрадатаса Радха и КришнаДолгожданная встречаРаздача продовольствия
Смотреть все