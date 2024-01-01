8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Утро Тиссо Джеймс

Aртикул 407555D Тиссо Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x36 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Утро" Тиссо Джеймс по цене от 7490 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Утро" Тиссо Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тиссо Джеймс

Капитанская дочка (The Captain's Daughter)ПраздникИосиф истолковывает сон фараонаСадовая скамейкаБожье проклятиеБал на корабле (The Ball on Shipboard)Сим, Хам и ИафетПикник (The Picnic)Строительство Вавилонской башни
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДевушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Утро

Красивые золотистые лучи утреннего солнца в бамбуковом лесуОкно в прекрасный сказочный сад с розами в лучах солнцаУтро. Танец нимфАкварельная зарисовка улицы утреннего города - велосипедист в лучах рассветного солнцаТуманное утро в лесуУТРО Рано утром в воскресенье (1930)Улица старинного европейского города на рассветеСолнечное утро в осенней берёзовой роще
Смотреть все

Тематика: Трапеза

Обед на вершине небоскребаВеселая семья Крестьянский обед в полеБанкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии За Ваше здоровьеПирушкаБанкет офицеров Гражданской гвардии Святого Адриана (Calivermen) Обед. Художник, его жена и писатель Отто Бензон Остерия в Равелло
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)Опять двойкаВсадницаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютСчастливая семья (The happy family)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все