8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Яблоки №20

Aртикул 111409441573D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Яблоки №20"  по цене от 7420 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Яблоки №20" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Яблоки

Натюрморт с яблоками и персиками (1905)Фрукты и кувшин на столе (1890-1894)Натюрморт (1886-1890)Яблоки на блюдце (Apples on a plate)Натюрморт с яблоками (1893-1894)Яблоки №17Яблоки (Apple)Яблоки в корзинеНатюрморт с драпировкой (Still Life with a Curtain)
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемКонтрасты ЛондонаИрбис, снежный барс, снежный леопард.
Смотреть все