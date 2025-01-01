8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Последний ужин де Вос Мартин

Aртикул 407726D де Вос Мартин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Последний ужин" де Вос Мартин по цене от 8500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Последний ужин" де Вос Мартин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: де Вос Мартин

Авраам и МелхиседекСтрашный судИисус среди детейМоисей показывает израильтянам скрижали закона с портретами членов семьи Панхуйс, их родственников и друзейТрибунал Брабантского Монетного Двора в АнтверпенеПортрет Гиллиса Хофтмана, судовладельца, и его жены Маргареты Ван Ниспен (Жиль Ван Эйхеленберг, по прозвищу Хоффман)
Смотреть все

Тематика: Христос Иисус

Иисус Христос в пустынеМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Рождество Христово (1665-1670)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Иисус в терновом венцеХристос, увенчанный терниемИисус и маленький Иоанн КрестительРаспятиеСтрашный суд
Смотреть все

Тематика: Трапеза

Обед на вершине небоскребаВеселая семья Крестьянский обед в полеБанкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии За Ваше здоровьеПирушкаБанкет офицеров Гражданской гвардии Святого Адриана (Calivermen) Обед. Художник, его жена и писатель Отто Бензон Остерия в Равелло
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиВавилонская башняМечта человеческой жизни
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Тайная вечеря (Lord's Supper)Поцелуй ИудыСтрашный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башняОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Две прикованные обезьяны (1562)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Фламандские пословицыЧетыре стихии - вода (The Four Elements - Water)
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Страшный судВавилонская башняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиИмператор Карл V в окружении побежденных противниковРыбный рынокПадение Титанов
Смотреть все