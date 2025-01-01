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Картина маслом Портрет Гиллиса Хофтмана, судовладельца, и его жены Маргареты Ван Ниспен (Жиль Ван Эйхеленберг, по прозвищу Хоффман) де Вос Мартин

Aртикул 407728D де Вос Мартин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Портрет Гиллиса Хофтмана, судовладельца, и его жены Маргареты Ван Ниспен (Жиль Ван Эйхеленберг, по прозвищу Хоффман)" де Вос Мартин по цене от 8430 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Портрет Гиллиса Хофтмана, судовладельца, и его жены Маргареты Ван Ниспен (Жиль Ван Эйхеленберг, по прозвищу Хоффман)" де Вос Мартин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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