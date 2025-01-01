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Картина маслом Битва на Лексингтон-Коммон, 19 апреля 1775 года Пайл Говард

Aртикул 407865D Пайл Говард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

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    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

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    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

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