8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Амьен, ключ к западу Стритон Артур

Aртикул 408277D Стритон Артур
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Амьен, ключ к западу" Стритон Артур по цене от 8490 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Амьен, ключ к западу" Стритон Артур можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стритон Артур

Стога сена №8Три дерева на опушкеЖелезнодорожная станция РедфернМост №25Венеция №31ЗаливСолнечный день №7Малхэм-КоувБулонь
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Островок в озереЛетний день (Summer's day)Весна - большая вода (Spring - a large water)
Смотреть все

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаРека в лесу №5Бирюзовый лесСестрорецкий бор (Forest)Летний день (Summer's day)Абстрактный лес - вид 2Ручей в берёзовом лесуАбстракция в лесу
Смотреть все

Тематика: Долины

Вид Винтерса в Боксли, Кент, с фабрики мистера Ватмана в Турции Королевский Дом Кисизана Ярилина Долина (1885 г.)Вид на Вифлеем, Великое Моравское поселение в провинции Вид с Бастай Малхэм-КоувДюрак РейнджесХэквуд Парк, Хэмпшир Замок Каррег Сеннен
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Австралийская

Неаполитанский заливКупальщицы №7НиццаОсенний лес №2Летнее утроПоляна у подножья горКоровы на берегу рекиСтога сена №8Дровосеки
Смотреть все