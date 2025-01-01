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Картина маслом Восход солнца над восточным морем Такэдзи Фудзисима

Aртикул 407736D Такэдзи Фудзисима
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Восход солнца над восточным морем" Такэдзи Фудзисима по цене от 8480 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Восход солнца над восточным морем" Такэдзи Фудзисима можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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