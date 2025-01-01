8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Площадь Аббатства или Мидделбург Адриан Ван де Венне

Aртикул 434483D Адриан Ван де Венне
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Площадь Аббатства или Мидделбург" Адриан Ван де Венне по цене от 8540 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Площадь Аббатства или Мидделбург" Адриан Ван де Венне можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Адриан Ван де Венне

Женщина лезет в окно ночьюБогатый человек сидит за едойКататься на коньках совыСпальня принца МорисаТанцующий кот и собакаЛентеМуж держит зеркало своей женеТанцующая параДетская игра
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Кареты и повозки

Тройка («Ученики мастеровые везут воду»)Коляска на скачках (1869)Масленица (Shrovetide)Тройка зимой (Three winter)Зима (Winter) №4Обоз в степи (Carts in the wilderness)Конный экипаж (1908)Околица (Outskirts of a village)Господа на санях (Gentlemen on a Sleigh Ride)
Смотреть все

Тематика: Площади

Площадь Святого Марка, ВенецияДревний Капитолий Площадь Синьории во ФлоренцииБашня с часами на площади Сан-МаркоВид на РимВена, вид с дворца БельведерПьяцца Сан Марко в ВенецииРим: Римский ФорумПьяцца Сан Марко, Венеция
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Лысый мужчина в шубе (1630)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияРадха и КришнаСмерть Абрадатаса Долгожданная встреча
Смотреть все