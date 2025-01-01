8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Павлины на ветке Бодмер Карл

Aртикул 431586D Бодмер Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Павлины на ветке" Бодмер Карл по цене от 8520 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Павлины на ветке" Бодмер Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бодмер Карл

ВыдраДве цаплиТри свиньи возле забораСкальп Танец МинитарСих-Чида и Махчи-КарехдеДизайн для тарелкиДикий кабанКабаны в прудуБыки
Смотреть все

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаРека в лесу №5Бирюзовый лесСестрорецкий бор (Forest)Летний день (Summer's day)Абстрактный лес - вид 2Ручей в берёзовом лесуАбстракция в лесу
Смотреть все

Тематика: Павлины

Птичий двор (Poultry yard)Перья павлинаДевушка с перьями павлинаПрекрасный павлин - композиция в оттенках синего, зелёного и фиолетового цветаПавлин (Peacock) №6павлинЯркий красивый павлинПавлины (Peacocks) №2Павлин (Peacock) №5
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Французский кот с виномВатерлооМедвежья охота (1639-1640)Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Птицы (Birds) №5Даниил в логове львов
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореУтро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Национальность: Швейцарская

Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Натюрморт: чайный сервиз Возвращение домой (Homecoming)Вилла у моряОстров жизни (The island of life)ВыдраАвантюристДубы
Смотреть все